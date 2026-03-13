Leggera contrazione delle imprese femminili in provincia rappresentano circa il 20% di quelle attive

La Camera di commercio della Romagna ha pubblicato i dati sulle imprese femminili nella provincia, evidenziando una lieve diminuzione nel numero di aziende gestite da donne. Attualmente, queste imprese costituiscono circa il 20% del totale delle attività commerciali attive nella zona. I dati forniscono uno sguardo concreto sulla situazione attuale delle imprese femminili nel territorio.

Al 31 dicembre 2025 in provincia risultano attive 7.277 imprese femminili corrispondenti al 20,6% del totale delle imprese attive; l’incidenza è inferiore sia a quella regionale (21,4%) sia a quella nazionale (22,7%) La Camera di commercio della Romagna analizza i dati reali per accendere un faro sulle difficoltà, ma anche sulle opportunità, di chi fa impresa al femminile nel nostro territorio. I dati Infocamere al 31 dicembre 2025, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera, restituiscono la fotografia di un settore che attraversa una fase di assestamento, risentendo del contesto macroeconomico ma mostrando segnali di evoluzione qualitativa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

