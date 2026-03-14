Romano annuncia | Il Napoli ha deciso di riscattare Hojlund Ma Manna lo aveva detto già a dicembre

Il direttore sportivo del Napoli ha confermato che la squadra ha deciso di riscattare Hojlund, evidenziando come l’operazione fosse già considerata una formalità. La decisione sulla risoluzione del contratto si basa sulla complessità dell’acquisto, che è stato definito come l’operazione più impegnativa finora conclusa dal club. La notizia del riscatto era già circolata a dicembre, prima dell’annuncio ufficiale del presidente.

«Hojlund, il riscatto a oggi è una formalità. Il suo acquisto è stata l’operazione più complessa», parlava così già a dicembre il ds del Napoli, Giovanni Manna in un’intervista al Corriere dello Sport. Non è affatto sorprendente dunque quando detto oggi da Fabrizio Romano sulla volontà del club azzurro di riscattare l’attaccante di proprietà del Manchester United “ Ultim’ora: il Napoli attiverà la clausola di acquisto per ingaggiare Rasmus Hojlund per un canone di 44 milioni di euro. Decisione già presa e ora confermata dal direttore del Napoli Manna, Hojlund si unirà a un accordo permanente. Leggi anche: Se il Napoli riscatta Hojlund,... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Romano annuncia: “Il Napoli ha deciso di riscattare Hojlund”. Ma Manna lo aveva detto già a dicembre Articoli correlati Il Napoli aveva fatto dei sondaggi per Goretzka, ma ad oggi ha deciso di non procedere (Romano)Fabrizio Romano svela un retroscena legato all’interesse del Napoli per Goretzka del Bayern Monaco. Hojlund è già imprescindibile per il Napoli: il club ha deciso di riscattarloIl rendimento di un giovane talento di grande prospettiva si è progressivamente consolidato, grazie anche all’intervento di un allenatore capace di... Altri aggiornamenti su Romano annuncia Temi più discussi: Openda verso l'addio? L'esperto di mecato svela i piani della Juventus per l'estate; Giuli annuncia: il Ministero acquisterà il Sannazaro; REPUBBLICA ANNUNCIA: CONTE TER A NAPOLI!. NESSUNA OMBRA SUL FUTURO DEL TECNICO; Alta velocità Roma-Firenze ferma l'11 e il 12 aprile: linea sospesa e treni a rilento. Romano annuncia: Il Napoli ha deciso di riscattare Hojlund! Conferma dal Ds Manna, ecco le cifreUltim'ora calciomercato Napoli, annuncio di Fabrizio Romano sul futuro di Rasmus Hojlund. Calciomercato Napoli, annuncio di Romano su Hojlund Come svelato dall'esperto di mercato attraverso i propri c ... msn.com Ultim’ora Romano, il Napoli riscatterà Hojlund! FOTONon ci sono più dubbi oramai, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, conferma il riscatto di Rasmus Hojlund ... ilnapolionline.com Romano annuncia: “Il #napoli ha deciso di riscattare #Hojlund”. Ma #Manna lo aveva detto già a dicembre Il club è pronto a pagare i 44 milioni di euro allo United che uniti ai 6 per il prestito porteranno a 50 il prezzo di Hojlund https://www.ilnapolista.it/2026/03 - facebook.com facebook Flop #Lucca: tornerà al Napoli! Romano annuncia: “Il Nottingham non lo riscatterà” x.com