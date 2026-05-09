Roma su Lautaro Rivero | pronti 20 milioni per il difensore

La Roma sta valutando un investimento di circa 20 milioni di euro per il difensore argentino Lautaro Rivero. La società giallorossa ha deciso di accelerare le trattative e si sta concentrando sul mercato sudamericano per rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione. Le discussioni tra le parti sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

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La Roma rompe gli indugi e punta i fari sul mercato argentino per rinforzare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato da TyC Sports, la società giallorossa ha inviato due osservatori a Buenos Aires per seguire dal vivo le prestazioni di Lautaro Rivero, difensore centrale del River Plate e nuovo profilo emergente della nazionale Albiceleste. L’obiettivo della dirigenza capitolina sarebbe quello di anticipare la concorrenza internazionale per il ventiduenne, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra che il club dei Millonarios riterrebbe congrua nonostante la clausola rescissoria teorica sia molto più elevata.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Calciomercato Roma, occhi puntati sulla difesa: piace Lautaro RiveroNel corso della prossima sessione di mercato, la Roma potrebbe rinnovare il proprio pacchetto difensivo, cambiando alcuni elementi e rinnovando il... Mercato Inter, occhi su Lautaro Rivero del River Plate. Gli aggiornamentidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, occhi su Lautaro Rivero del River Plate. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, chi è Lautaro Rivero: alla scoperta del difensore argentino del River Plate nel mirino dei giallorossi; Roma, occhi sul nuovo muro argentino: ecco chi è Lautaro Rivero, il pupillo che intriga il Gasp; Piace Lautaro Rivero: avviati i primi contatti; Roma swoop in on River Plate’s Lautaro Rivero. Mercato Roma, dall’Argentina: nessuna offerta per RiveroLa Roma pensa a Rivero, ma ancora non ha fatto passi concreti: dall'Argentina riportano che il River Plate non ha ricevuto offerte. siamolaroma.it Roma, per la difesa occhi su Lautaro Rivero del River PlateLa Roma segue con attenzione Lautaro Rivero, difensore centrale argentino classe 2003 e in forza al River Plate ... europacalcio.it Mercato Roma, dall'Argentina: il River non ha ricevuto offerte per Lautaro Rivero #ASRoma x.com