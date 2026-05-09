Roma su Lautaro Rivero | offensiva per il gioiello del River

La Roma ha mostrato interesse per Lautaro Rivero, attaccante del River Plate, in vista di rinforzi sul mercato sudamericano. La società giallorossa sta lavorando per portare a termine l'operazione e rafforzare l’attacco, con l’obiettivo di soddisfare le richieste dell’allenatore. La trattativa si sta sviluppando in queste ore, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

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Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Missione in Argentina per gli osservatori capitolini: l'obiettivo è battere la clausola da 100 milioni per il pilastro dell'Albiceleste. La Roma accelera sul mercato sudamericano per consegnare a Gian Piero Gasperini i rinforzi necessari a innalzare il tasso tecnico della rosa. Il nome cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza è quello di Lautaro Rivero, difensore centrale classe 2003 del River Plate e nuova colonna della nazionale argentina. Il club giallorosso ha già dispiegato due scout in terra argentina per monitorare le prestazioni del ragazzo, avviando contestualmente i primi dialoghi con i Millonarios.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Mercato Inter, occhi su Lautaro Rivero del River Plate. Gli aggiornamentidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, occhi su Lautaro Rivero del River Plate. Inter, assalto a Lautaro Rivero: Zanetti prenota il nuovo muro del River PlateL’Inter punta il nuovo gioiello della difesa argentina: Lautaro Rivero è l’obiettivo sensibile per il mercato estivo di Viale della Liberazione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma, chi è Lautaro Rivero: alla scoperta del difensore argentino del River Plate nel mirino dei giallorossi; Roma, occhi sul nuovo muro argentino: ecco chi è Lautaro Rivero, il pupillo che intriga il Gasp; Piace Lautaro Rivero: avviati i primi contatti; Roma swoop in on River Plate’s Lautaro Rivero. Roma, per la difesa occhi su Lautaro Rivero del River PlateLa Roma segue con attenzione Lautaro Rivero, difensore centrale argentino classe 2003 e in forza al River Plate ... europacalcio.it Mercato Roma, dall’Argentina: nessuna offerta per RiveroLa Roma pensa a Rivero, ma ancora non ha fatto passi concreti: dall'Argentina riportano che il River Plate non ha ricevuto offerte. siamolaroma.it Calciomercato Roma - Occhi su Lautaro Rivero: inviati due osservatori in Argentina, nessuna proposta ufficiale #ASRoma #CalciomercatoRoma #LautaroRivero #RiverPlate #SerieA vocegiallorossa.it/calciomercato/… x.com