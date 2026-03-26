Inter assalto a Lautaro Rivero | Zanetti prenota il nuovo muro del River Plate

L’Inter ha manifestato interesse per Lautaro Rivero, giovane difensore argentino attualmente sotto contratto con il River Plate. La società nerazzurra sta pianificando di rafforzare la linea difensiva e ha già prenotato il calciatore per il prossimo mercato estivo. Le trattative tra le parti sono in fase iniziale, mentre River Plate valuta eventuali offerte.

L’ Inter punta il nuovo gioiello della difesa argentina: Lautaro Rivero è l’obiettivo sensibile per il mercato estivo di Viale della Liberazione. Secondo quanto rivelato dal portale El Crack Deportivo, il club nerazzurro avrebbe individuato nel centrale classe 2003, di proprietà del River Plate, il profilo ideale per rinforzare la retroguardia di Simone Inzaghi. Il calciatore, reduce da una stagione da protagonista in prestito al Central Cordoba con 30 presenze e 2 reti, è finito sotto la lente d’ingrandimento di Javier Zanetti, principale sponsor dell’operazione. Il Vicepresidente nerazzurro vede nel talento di Buenos Aires un difensore moderno, già strutturato per l’impatto con il calcio europeo e dotato di una personalità fuori dal comune per la sua età. 🔗 Leggi su Forzainter.eu Articoli correlati Mercato Inter, occhi su Lautaro Rivero del River Plate. Gli aggiornamentidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, occhi su Lautaro Rivero del River Plate. Leggi anche: Inter Women, colpo per il futuro: ufficiale l’arrivo di Annika Paz dal River Plate Una selezione di notizie su Lautaro Rivero Temi più discussi: Inter, chi 6? Le tre parole di Lautaro contano più dei discorsi di Kolarov e Marotta; Bergomi: L'Inter in vetta è quasi un miracolo. Lautaro fondamentale, ma...; Mutu: Sempre grato all'Inter, ora è uno schiacciasassi. Chivu molto bravo, ci sono i presupposti per...; Senza parole. Calciomercato Inter News | Ancora affari in Argentina: piace un centrale del River Plate (oggi 26 marzo 2026)Calciomercato Inter News: i nerazzurri monitorano i progressi di Lautaro Rivero, difensore argentino che ha già esordito in nazionale. ilsussidiario.net In Argentina – Inter guarda in casa River Plate: nel mirino Lautaro Rivero, ecco chi èI nerazzurri starebbero monitorando con grande attenzione il mercato sudamericano: spunta un nuovo profilo ... msn.com In Argentina - Inter guarda in casa River Plate: nel mirino Lautaro Rivero, ecco chi è - facebook.com facebook Dall'Argentina - L' #Inter ha messo gli occhi su Lautaro #Rivero, difensore classe 2003 del River Plate. Il club lo sta seguendo da vicino e #Zanetti lo vede come una prospettiva interessante. La società argentina si aspetta che da Milano arrivi un'offerta "alletta x.com