Roma rapina brutale a Termini | morso e aggredito un turista spagnolo
Un turista spagnolo è stato aggredito e morso durante una rapina avvenuta in via Gioberti, vicino alla stazione di Termini a Roma. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori sono riusciti a isolare la vittima in strada prima di agire. Le forze dell'ordine avevano già identificato alcuni sospetti prima dell'evento, ma non si conoscono ancora i dettagli di come siano stati coinvolti nell’episodio. Le indagini sono in corso.
? Domande chiave Come hanno fatto i rapinatori a isolare la vittima in via Gioberti?. Perché i sospetti erano già noti alle autorità prima dell'aggressione?. Quali rischi sanitari comporta il morso subito dal turista spagnolo?. Come sono stati identificati i tre aggressori dopo soli quattro giorni?.? In Breve Tre cittadini egiziani tra 23 e 29 anni arrestati in via Amendola dopo quattro giorni.. Vittima morso a spalla e orecchio con prognosi di 10 giorni all'ospedale San Giovanni.. Aggressione avvenuta tra domenica e lunedì notte in via Gioberti e via Napoleone III.. Accuse di rapina aggravata e tentata rapina per i tre soggetti già noti.....🔗 Leggi su Ameve.eu
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