Turista morso all' orecchio e rapinato della collana d' oro | fermati gli autori della rapina choc all' Esquilino

Da romatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio, un turista spagnolo è stato aggredito all'Esquilino. Sono stati tre uomini, tutti di origine egiziana, a tentare di rapinarlo. Durante l'aggressione, il turista ha subito un morso all’orecchio e gli è stata rubata una collana d’oro. Le forze dell’ordine hanno fermato gli autori dell’assalto, che ora sono sotto indagine.

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Morso a un orecchio e rapinato della collanina all'Esquilino. A farne le spese, domenica 3 maggio, è stato un turista spagnolo che ha cercato di sfuggire alla trappola tesa dagli aggressori, tutti originari dell'Egitto. I malviventi, dopo quattro giorni, sono stati individuati e fermati in via.🔗 Leggi su Romatoday.it

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