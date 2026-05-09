Stazione Termini turista spagnolo rapinato a morsi da tre uomini al collo e all'orecchio | arrestati

Un turista spagnolo è stato vittima di una rapina presso la stazione Termini, durante la quale tre uomini lo hanno aggredito mordendogli il collo e le orecchie. Gli aggressori sono stati arrestati poco dopo dalle forze dell'ordine. La vittima ha riportato ferite da morso, ma non sono state rese note ulteriori dettagli sulle sue condizioni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui