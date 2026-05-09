Durante un torneo a Roma, Arthur Fils si è ritirato al terzo turno dopo circa 22 minuti di gioco, annunciando il ritiro per un problema fisico improvviso. In quella stessa partita, Andrea Pellegrino è riuscito a passare al turno successivo senza incontrare l’avversario, che si è ritirato. La partita è stata condizionata dall’assenza di ritmo agonistico di Pellegrino, che si è adattato alla situazione senza riuscire a completare il match.

? Punti chiave Cosa ha causato il crollo fisico improvviso di Arthur Fils?. Come ha gestito Andrea Pellegrino l'assenza di ritmo agonistico?. Quali sono le conseguenze del ritiro per il percorso del francese?. Chi sarà il prossimo avversario del tennista di Bisceglie?.? In Breve Pellegrino affronterà Frances Tiafoe nel terzo turno agli Internazionali d'Italia.. Fils era il numero 15 del tabellone dopo il successo a Barcellona.. Il match si è interrotto dopo 22 minuti di gioco il 9 maggio 2026.. Il punteggio parziale registrato prima del ritiro era di 4-0 per l'azzurro.. Andrea Pellegrino conquista il terzo turno agli Internazionali d’Italia dopo il ritiro di Arthur Fils sulla BNP Paribas Arena, concluso dopo soli 22 minuti di gioco questo sabato 09 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Pellegrino vola al 3° turno: Fils si ritira dopo 22 minuti

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