Pellegrino stende Barrena | 6-2 2-6 6-1 e vola al turno successivo

Andrea Pellegrino ha vinto contro Barrena, grazie a una risposta efficace che ha cambiato il ritmo del match. La partita, conclusa con un punteggio di 6-2, 2-6, 6-1, si è giocata sulla terra battuta di Santiago del Cile. Pellegrino, 28 anni, ha dimostrato grande determinazione nel terzo set, portandosi avanti e assicurandosi l’accesso al turno successivo. La sua performance ha sorpreso gli spettatori presenti in tribuna.

Pellegrino domina Barrena: la risposta che ha fatto la differenza. Andrea Pellegrino, 28enne pugliese, ha conquistato il suo terzo successo nel circuito ATP battendo Alex Barrena in tre set a Santiago del Cile. La vittoria, ottenuta con un netto 6-2 nel primo set, un secondo set perso 2-6 e un decisivo 6-1 nel terzo, lo proietta nel turno successivo del torneo cileno. Il tennista biscegliese, testa di serie numero 4, ha dominato soprattutto in risposta, approfittando di un servizio argentino poco efficace, con solo il 43% di prime di servizio andate a buon fine. Pellegrino ha creato dodici palle break, sfruttando al meglio le opportunità offerte dall'avversario.