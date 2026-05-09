LIVE Pellegrino-Fils 4-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | si ritira il francese il sogno continua!!

Durante la partita tra Pellegrino e Fils, il francese ha deciso di ritirarsi, permettendo all’italiano di vincere con un punteggio di 4-0. La gara è terminata in breve tempo, lasciando l’azzurro in attesa del suo prossimo incontro programmato per lunedì 11 maggio contro un avversario americano. La sfida si è svolta nell’ambito del torneo ATP di Roma 2026, con il pubblico presente che ha assistito alla conclusione anticipata del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della brevissima partita tra PELLEGRINO e Fils, con l’azzurro che continua a sognare e sfiderà nella giornata di lunedì 11 maggio Frances Tiafoe. Un saluto sportivo! 21:52 Accede al terzo turno nella maniera più insospettabile Andrea pellegrino, e non possiamo che augurare il meglio a Fils per il recupero in vista del Roland Garros. Festeggiamo tuttavia un ragazzo che, quasi a 30 anni, arriva all’apice della carriera. 21:51 Pellegrino b. Fils 4-0, ritiro! FINITA! SI RITIRAAAA! 15-30 Bravissimo Andre! Comanda il gioco disegnando il campo e alla fine Fils si arrende buttando via il recupero! 15-15 Non risponde di dritto l’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pellegrino-Fils 4-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si ritira il francese, il sogno continua!! ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 21:15 Pellegrino che, dopo essersi qualificato, ha battuto Luca Nardi nel derby azzurro... LIVE Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro sogna l’impresa della vitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno degli Internazionali... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere in tv Pellegrino-Fils oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Pellegrino vince il derby con Nardi: è al 2° turno; LIVE ATP Madrid: Sinner in finale, Fils battuto in due set; Sinner-Fils oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario semifinale, programma, streaming. LIVE Pellegrino-Fils 4-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si ritira il francese, il sogno continua!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:00 Pellegrino e Fils scenderanno in campo dopo il match tra Andreeva e Golubic! Buon giorno amici di OA Sport ... oasport.it Internazionali: Pellegrino al terzo turno, si ritira FilsAndrea Pellegrino avanza al terzo turno degli Internazionali di tennis in corso al Foro Italico. L'azzurro giocava sulla Bnp Paribas Arena contro Arthur Fils, numero 15 del seeding, che si è ritirato ... ansa.it I problemi alla schiena tornano a far paura ad Arthur Fils, costretto al ritiro nel suo match inaugurale contro Andrea Pellegrino. Autore di già un ottimo torneo, l'italiano si qualifica così al terzo turno degli Internazionali d'Italia, il suo miglior risultato in carriera a li x.com ATP 1000 - Roma - R1: A Pellegrino [Q] d. L. Nardi [WC] - 6-4, 3-6, 6-3 reddit