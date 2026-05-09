LIVE Paolini-Mertens 6-4 6-7 3-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra perde una partita dolorosissima sciupando tre match point

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per il torneo di Roma, l’italiana ha perso contro la giocatrice belga in tre set, dopo aver sciupato tre match point. La sfida si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-7, 3-6, con la vittoria della rivale che ha chiuso il match al terzo set con un rovescio che ha superato la linea di campo. L'incontro si è svolto in diretta, seguendo l’andamento dei tre set e delle varie occasioni mancate dall’azzurra.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4, 6-7, 3-6 GAME, SET AND MATCH.  Finisce così, vince Mertens con il rovescio di Paolini che non trova il campo. Continua la crisi dell’azzurra che manca nei momenti importanti della gara. 40-15 Il primo tentativo se ne va con il rovescio in rete di Mertens, che in questa occasione è rimasta bloccata con le gambe in uscita dal servizio. Seconda. 40-0 Esce il rovescio lungolinea, non ci voleva. Mertens ha tre match point da sfruttare consecutivamente dopo averne salvati altrettanti nel secondo set. Seconda palla da sfruttare per sperare ancora. 30-0 Neanche fortunata l’azzurra, il suo rovescio si impenna sul nastro e finisce in corridoio dopo il chop lungolinea profondo giocato dalla belga.🔗 Leggi su Oasport.it

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