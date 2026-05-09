LIVE Paolini-Mertens 6-4 6-7 3-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra perde una partita dolorosissima sciupando tre match point
Nella partita valida per il torneo di Roma, l’italiana ha perso contro la giocatrice belga in tre set, dopo aver sciupato tre match point. La sfida si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-7, 3-6, con la vittoria della rivale che ha chiuso il match al terzo set con un rovescio che ha superato la linea di campo. L'incontro si è svolto in diretta, seguendo l’andamento dei tre set e delle varie occasioni mancate dall’azzurra.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4, 6-7, 3-6 GAME, SET AND MATCH. Finisce così, vince Mertens con il rovescio di Paolini che non trova il campo. Continua la crisi dell’azzurra che manca nei momenti importanti della gara. 40-15 Il primo tentativo se ne va con il rovescio in rete di Mertens, che in questa occasione è rimasta bloccata con le gambe in uscita dal servizio. Seconda. 40-0 Esce il rovescio lungolinea, non ci voleva. Mertens ha tre match point da sfruttare consecutivamente dopo averne salvati altrettanti nel secondo set. Seconda palla da sfruttare per sperare ancora. 30-0 Neanche fortunata l’azzurra, il suo rovescio si impenna sul nastro e finisce in corridoio dopo il chop lungolinea profondo giocato dalla belga.🔗 Leggi su Oasport.it
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