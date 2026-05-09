LIVE Paolini-Mertens 6-4 6-7 3-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra perde una partita dolorosissima sciupando tre match point

Nella partita valida per il torneo di Roma, l’italiana ha perso contro la giocatrice belga in tre set, dopo aver sciupato tre match point. La sfida si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-7, 3-6, con la vittoria della rivale che ha chiuso il match al terzo set con un rovescio che ha superato la linea di campo. L'incontro si è svolto in diretta, seguendo l’andamento dei tre set e delle varie occasioni mancate dall’azzurra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui