Roma Navone abbatte Auger-Aliassime | Landaluce mette in crisi Cilic

Nel torneo di Roma, un giovane talento ha battuto un avversario più esperto, mentre un altro giocatore ha dovuto ritirarsi a causa di crampi. Un incontro ha visto un atleta più giovane prevalere su un avversario molto più anziano, suscitando domande sul metodo e sulla strategia. Nel frattempo, un altro match si è concluso prematuramente a causa di problemi fisici di uno dei partecipanti, influenzando il corso della competizione.

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