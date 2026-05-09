Roma Navone abbatte Auger-Aliassime | Landaluce mette in crisi Cilic
Nel torneo di Roma, un giovane talento ha battuto un avversario più esperto, mentre un altro giocatore ha dovuto ritirarsi a causa di crampi. Un incontro ha visto un atleta più giovane prevalere su un avversario molto più anziano, suscitando domande sul metodo e sulla strategia. Nel frattempo, un altro match si è concluso prematuramente a causa di problemi fisici di uno dei partecipanti, influenzando il corso della competizione.
? Punti chiave Come ha fatto Landaluce a battere Cilic nonostante la differenza d'età?. Perché i crampi hanno deciso il destino di Auger-Aliassime a Roma?. Chi sarà l'avversario di Mattia Bellucci dopo il successo di Landaluce?. Quali sono le sfide che attendono Llamas Ruiz dopo il forfait di Machac?.? In Breve Landaluce batte Cilic 6-4 6-2 e sfiderà Mattia Bellucci al terzo turno.. Tirante elimina Norrie 6-3 7-5 dopo aver gestito quattro palle break nel secondo set.. Llamas Ruiz numero 139 al mondo elimina Moutet dopo tre ore e quattro minuti.. Rublev vince contro Kecmanovic in 75 minuti e affronterà Davidovich Fokina nel prossimo turno.. A Roma, l’esclusione di Felix Auger-Aliassime dal torneo degli Internazionali BNL d’Italia 2026 avviene per mano di Mariano Navone dopo una battaglia fisica durata quasi tre ore.🔗 Leggi su Ameve.eu
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