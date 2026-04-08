LIVE Musetti-Vacherot ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si comincia al termine di Auger-Aliassime-Cilic

Al torneo di Montecarlo 2026, la partita tra Musetti e Vacherot è iniziata dopo il match tra Auger-Aliassime e Cilic. La diretta continua con aggiornamenti su altri incontri in programma, tra cui Berrettini contro Medvedev a partire dalle 11 e Cobolli contro Blockx, che si gioca come quarto incontro sempre dalle 11. La copertura degli eventi viene seguita in tempo reale attraverso aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 16:59 Dopo un set che non verrà certamente ricordato per la sua bellezza, ma più per i tanti break, Felix Auger-Aliassime guida su Marin Cilic. Il canadese ha vinto il primo set per 7-4 al tie-break sul veterano croato. Rimane da capire se, e quanto, siamo vicini a Musetti-Vacherot, che si giocherà subito dopo. 15:17 Cristian Garin regala, in tutti i sensi, il terzo turno ad Alexander Zverev: era avanti 4-0 nel terzo set, perde 4-6 6-4 7-5 dopo aver anche avuto chance di risistemare la questione portando tutto al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si comincia al termine di Auger-Aliassime-Cilic LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si comincia dopo il match tra Auger-Aliassime e CilicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casaBuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo... Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; Live Lorenzo Musetti - Valentin Vacherot - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/04/2026; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si comincia dopo il match tra Auger-Aliassime e CilicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot diretta Masters 1000 Montecarlo: segui l'esordio dell'azzurro, tennis oggi LIVELorenzo debutta sulla terra rossa monegasca contro l'ostico Valentin padrone di casa: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it #Musetti- #Vacherot diretta Masters 1000 Montecarlo: segui l'esordio dell'azzurro, tennis oggi LIVE x.com Musetti-Vacherot: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo reale - facebook.com facebook