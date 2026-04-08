LIVE Musetti-Vacherot ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si comincia dopo il match tra Auger-Aliassime e Cilic

Al torneo di Montecarlo si sta per disputare il match tra Musetti e Vacherot, che seguirà il confronto tra Auger-Aliassime e Cilic. La partita tra Berrettini e Medvedev è in programma alle 11.00, mentre Cobolli e Blockx sono attesi in campo come quarto incontro dello stesso orario. Gli appassionati possono seguire la diretta live degli incontri aggiornando la pagina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 15:17 Cristian Garin regala, in tutti i sensi, il terzo turno ad Alexander Zverev: era avanti 4-0 nel terzo set, perde 4-6 6-4 7-5 dopo aver anche avuto chance di risistemare la questione portando tutto al tie-break. Ora andranno in campo Felix Auger-Aliassime e Marin Cilic. Dopo il canadese e il croato sarà la volta di Musetti-Vacherot. 14:08 Si allunga il match tra Garin e Zverev, con il tedesco che restituisce il 6-4 al cileno per portare la sfida al terzo set. Poi scenderanno in campo Auger-Aliassime e Cilic e, infine, Musetti e Vacherot. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si comincia dopo il match tra Auger-Aliassime e Cilic LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attesa per il toscano, in campo come ultimo match sul CentraleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Berrettini avanti contro Medvedev, il toscano dovrà attendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Lorenzo Musetti v Valentin Vacherot (08/04/2026); Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si comincia dopo il match tra Auger-Aliassime e CilicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo realeIl numero 5 del ranking ATP scende in campo a Montecarlo contro il tennista di casa: in palio l'accesso agli ottavi di finale. E Cobolli affronta il belga Blockx ... tuttosport.com Tra gli azzurri oggi in campo anche #Musetti contro il padrone di casa Vacherot e #Cobolli contro il belga Blockx. #RolexMontecarloMasters x.com Verso le 15:30 Lorenzo Musetti sfida Valentin Vacherot, Flavio Cobolli affronta Alexander Blockx. Alle 11 Matteo Berrettini incrocia Daniil Medvedev - facebook.com facebook