Roma Mancini è diffidato | contro il Parma può riposare in vista del derby

Il tecnico della squadra ha annunciato che il portiere non sarà disponibile per la prossima partita a causa di un infortunio, mentre l’attaccante ha accusato un problema muscolare e ha lasciato l’allenamento anticipatamente. Mancini, difensore, è stato diffidato e rischia di saltare la gara contro il Parma, in vista del derby. La squadra si prepara per la sfida senza due elementi chiave, mentre gli altri giocatori continuano gli allenamenti.

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Mancini sì o Mancini no? In vista della trasferta di domani a Parma Gasperini riflette sull’impiego del difensore che, diffidato, rischierebbe poi di saltare il tanto atteso derby contro la Lazio. Solitamente il tecnico non fa troppi calcoli, ma per Mancini la sfida ai biancocelesti ha un sapore particolare. In caso di esclusione è pronto Ghilardi. Ieri, invece, si sono fermati El Shaarawy e Gollini. Per l’attaccante si tratta solo di un lieve affaticamento da valutare oggi con attenzione mentre il portiere sarà certamente out visto che ha riportato la distrazione del muscolo iliaco sinistro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, Mancini è diffidato: contro il Parma può riposare in vista del derby ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia, diffidato pesante in vista della gara contro la Fidelis Andria Roma, le ultime su Dybala, Koné, Wesley e Mancini in vista del PisaLa Roma si prepara a scendere in campo per la 32ª giornata di Serie A 2025-26 in cui sfiderà il Pisa, venerdì alle 20. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mancini diffidato: contro il Parma può riposare in vista del derby; LA GAZZETTA | Mancini diffidato e a rischio derby: con il Parma possibile panchina; Mancini, a rischio il derby: col Parma può riposare; Gasperini spiazza tutti: decisione a sorpresa su Mancini. Roma, Mancini è diffidato: contro il Parma può riposare in vista del derbyIn allenamento si sono fermati El Shaarawy e Gollini. Il portiere sarà out, mentre l’attaccante resta da valutare per un lieve affaticamento ... gazzetta.it Parma - Roma, Mancini è diffidato: rischia di saltare la LazioNon va dimenticato che la prossima settimana c'è il derby. A preoccupare, infatti, è anche la situazione di Gianluca Mancini, unico diffidato tra le fila giallorosse che in caso di cartellino giallo ... lalaziosiamonoi.it Fabio #DiGiannantonio, l'intervista: "La mia carriera "lottata". Tifo Roma, ma tra calcio e moto..." x.com Vale la pena fare una gita a Maranello/Modena da Roma reddit