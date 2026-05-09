Roma Mancini è diffidato | contro il Parma può riposare in vista del derby
Il tecnico della squadra ha annunciato che il portiere non sarà disponibile per la prossima partita a causa di un infortunio, mentre l’attaccante ha accusato un problema muscolare e ha lasciato l’allenamento anticipatamente. Mancini, difensore, è stato diffidato e rischia di saltare la gara contro il Parma, in vista del derby. La squadra si prepara per la sfida senza due elementi chiave, mentre gli altri giocatori continuano gli allenamenti.
Mancini sì o Mancini no? In vista della trasferta di domani a Parma Gasperini riflette sull’impiego del difensore che, diffidato, rischierebbe poi di saltare il tanto atteso derby contro la Lazio. Solitamente il tecnico non fa troppi calcoli, ma per Mancini la sfida ai biancocelesti ha un sapore particolare. In caso di esclusione è pronto Ghilardi. Ieri, invece, si sono fermati El Shaarawy e Gollini. Per l’attaccante si tratta solo di un lieve affaticamento da valutare oggi con attenzione mentre il portiere sarà certamente out visto che ha riportato la distrazione del muscolo iliaco sinistro.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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