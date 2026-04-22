Manfredonia diffidato pesante in vista della gara contro la Fidelis Andria
Nella penultima giornata di campionato, tra i giocatori diffidati c’è anche Michele Spinelli, che potrebbe essere sanzionato in vista della prossima partita contro la Fidelis Andria. La squadra di Manfredonia si prepara alla sfida con alcuni giocatori in rischio di squalifica, tra cui appunto Spinelli, che ha ricevuto un avviso di diffida. La gara si svolgerà tra pochi giorni e il cartellino giallo rappresenta un possibile elemento da tenere sotto osservazione.
C’è Michele Spinelli tra i diffidati della penultima giornata di campionato. Il centrale sipontino nella gara di Nardò ha subito la nona ammonizione di questo campionato. Salterà la gara del Miramare, invece, l’attaccante andriese Leonardo Taurino per squalifica. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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