Roma-Lazio | orario d’inizio ancora in discussione possibile spostamento di cinque partite di Serie A

Da napolipiu.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’orario di inizio della partita tra Roma e Lazio è ancora oggetto di discussione e potrebbe essere spostato. Si valuta anche la possibilità di modificare l’orario di cinque incontri di Serie A in programma nelle prossime settimane. La decisione definitiva non è stata ancora presa e si attendono aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità competenti. La situazione riguarda principalmente le modalità di programmazione delle prossime giornate di campionato.

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