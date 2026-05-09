L’orario di inizio della partita tra Roma e Lazio è ancora oggetto di discussione e potrebbe essere spostato. Si valuta anche la possibilità di modificare l’orario di cinque incontri di Serie A in programma nelle prossime settimane. La decisione definitiva non è stata ancora presa e si attendono aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità competenti. La situazione riguarda principalmente le modalità di programmazione delle prossime giornate di campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. ROME, ITALIA – 22 DICEMBRE: Vista generale all’esterno dello stadio prima della partita di Serie A tra AS Roma e Parma allo Stadio Olimpico il 22 dicembre 2024 a Roma, Italia. (Foto di Paolo BrunoGetty Images) Il prossimo Derby della Capitale tra Roma e Lazio sta creando notevoli problemi logistici. Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che la partita, inizialmente prevista per domenica a pranzo, potrebbe essere spostata. Questo incontro si svolgerà nel penultimo turno della stagione 2025-26 della Serie A, con l’orario attualmente fissato alle 11:30 BST (12:30 CET) del 17 maggio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Roma-Lazio: orario d’inizio ancora in discussione, possibile spostamento di cinque partite di Serie A.

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La Lazio Passa ai Rigori | ATALANTA-LAZIO 2-3 DCR | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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