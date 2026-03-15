dove vedere como roma lazio milan e le altre partite di oggi di serie a in tv e streaming

Oggi inizia la giornata di calcio con la partita tra Verona e Genoa, seguita da Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna. Le altre gare di serie A si giocano nel pomeriggio, tra cui Como-Roma e Lazio-Milan. Le partite sono disponibili in diretta in tv e streaming, offrendo agli appassionati diverse opzioni per seguire gli incontri. La giornata si chiude con le ultime sfide previste nel calendario odierno.

Sono cinque le gare in programma oggi, domenica 15 marzo, valide per la 29esima giornata di campionato. (ore 12.30 su Dazn) Dopo il successo al Dall’Ara contro il Bologna (2-1, 8 marzo), il Verona prova a conquistare i tre punti anche con il Genoa: «Loro hanno qualità importanti, con tanti giocatori che possono intercambiarsi. Contro il Bologna ho visto grande attenzione difensiva e ora mi aspetto più fiducia e coraggio», ha detto Paolo Sammarco. Da parte sua anche il Genoa cerca di dare continuità alla vittoria ottenuta con la Roma (2-1, 8 marzo). (ore 15 su Dazn)Al Pisa restano poche possibilità per cercare una salvezza a oggi davvero molto lontana. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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