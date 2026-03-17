L’Iran ha presentato una richiesta ufficiale per spostare le partite dei Mondiali 2026 dagli Stati Uniti al Messico. La decisione si inserisce nel contesto delle questioni geopolitiche legate alla manifestazione. La FIFA sta valutando questa richiesta, mentre le autorità coinvolte attendono una risposta definitiva. La disputa riguarda la sede di alcune partite del torneo che si terrà nel 2026.

Sabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un profilo per sostituirlo! Calciomercato Juve, Greenwood balza in cima alla lista dei desideri per l’attacco: Spalletti è già pazzo di lui! Il prezzo del Marsiglia Mercato Inter, clamoroso cambio di programma su Bastoni: ora in estate può partire! Non solo il Barcellona su di lui, ecco perché il club valuta la sua cessione De Bruyne Napoli, un ritorno dal peso d’oro: lui la scintilla che risveglia la squadra di Conte! Rinnovo Spalletti, il tecnico ha convinto anche i più scettici del gruppo squadra!... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mondiali 2026, l’Iran chiede lo spostamento delle partite dagli Stati Uniti al Messico! Cosa sta succedendo in vista dell’inizio del torneo

Articoli correlati

Mondiali 2026 a rischio sicurezza: caos in Messico e tensioni negli USA! Cosa sta succedendo a quattro mesi dall’inizio del torneoCalciomercato Juve: svolta Koopmeiners! Parte in estate? C’è un club pronto ad acquistare l’olandese.

L’Iran vuole andare ai Mondiali 2026 ma non negli Stati Uniti: le trattative per giocare in MessicoDi fronte alle dichiarazioni di Trump nel ritenere "inappropriata" la presenza della Nazionale iraniana sul suolo americano in vista dei mondiali...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stati Uniti

Temi più discussi: Mondiali 2026, l'Iran si ritira: Non giocheremo negli USA; Mondiale 2026: chi viene ripescato se l'Iran rinuncia?; Iran, no ai Mondiali 2026: Non ci sono le condizioni per andare negli Usa; Ministro dello Sport dell'Iran: Non parteciperemo ai Mondiali di calcio negli USA.

L’Iran vuole andare ai Mondiali 2026 ma non negli Stati Uniti: le trattative per giocare in MessicoDi fronte alle dichiarazioni di Trump nel ritenere inappropriata la presenza della Nazionale iraniana sul suolo americano in vista dei mondiali ... fanpage.it

L’Iran vuole andare ai Mondiali ma non negli Stati Uniti, ha chiesto alla Fifa di giocare in MessicoTrump dice che non può garantire la nostra sicurezza, (mentre li bombarda, peraltro). La Fifa non gli ha ancora risposto ... ilnapolista.it

Dopo il Palazzo del Golestan di Teheran, i raid di Stati Uniti e Israele danneggiano il Palazzo di Chehel Sotoun e i siti culturali di piazza Naqshe Jahan, a Isfahan. Preoccupazione da parte dell’Unesco - facebook.com facebook

Appello sul petrolio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiede agli altri Paesi di intervenire per garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio mondiale di greggio. Parlando della crisi nell’area, Trump ha sottolineato x.com