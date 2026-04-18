La Roma ha concluso una serie di acquisti importanti, tra cui Dovbyk, Dybala, Abraham e Lukaku, nonostante non partecipi alla prossima Champions League. La società ha investito molto, segnando record di spesa, mentre il tecnico Gasperini avrebbe avanzato una richiesta specifica. Le operazioni di mercato continuano a riempire i magazzini di Trigoria, con i dirigenti che seguono attentamente ogni dettaglio.

2026-04-15 07:34:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: ROMA – Ai grandi magazzini di Trigoria le porte restano girevoli. Il solito tran tran ha causato un perenne via vai, così si è passati di rivoluzione in rivoluzione, cambiando un progetto dopo l’altro come fossero abiti di stagione, con un turnover monstre di calciatori e la solita costante: la lontananza dalla Champions League. Dal 2020 a oggi hanno tentato di qualificarsi sei diversi allenatori ( Mou e Ranieri l’hanno sfiorata con una finale di Europa League e un 5° posto a -1 dal 4°), che hanno perlopiù discusso con quattro diversi uomini-mercato mentre chiedevano di rendere la Roma più forte, ma soprattutto sono arrivati 62 calciatori, al ritmo di oltre 10 l’anno.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Da Dovbyk e Dybala a Abraham e Lukaku: Roma, che acquisti da record senza Champions. Ma Gasperini ha chiesto…

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Una raccolta di contenuti

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