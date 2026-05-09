Roma il giallo Pietro Scala | Gasperini e le commissioni

A Trigoria si apre un nuovo capitolo nella vicenda legata a Pietro Scala, coinvolgendo il tecnico e le commissioni. La notizia arriva a poche ore dalla partita tra Parma e Roma, creando attenzione intorno alle questioni in corso. La situazione si sviluppa nel contesto di indagini e approfondimenti, senza che siano ancora definitive le posizioni delle parti coinvolte. La partita si svolge mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali.

Scoppia il caso legato a Pietro Scala a Trigoria proprio alla vigilia della sfida tra Parma e Roma. Durante la conferenza stampa pre-partita, il tecnico Gian Piero Gasperini è stato incalzato sulle presunte irregolarità sollevate da un’inchiesta di Rai 3 riguardante le intermediazioni per gli acquisti di Wesley e Bailey. Secondo le ricostruzioni della testata televisiva, Scala avrebbe incassato cifre superiori ai 2 milioni di euro per le operazioni, nonostante la sua licenza Fifa per operare all’estero sia arrivata soltanto nel novembre 2025, ovvero diversi mesi dopo la chiusura delle trattative in oggetto. Secondo documenti visionati da #Report, Pietro Scala avrebbe incassato oltre 2,2 milioni di commissioni per l’operazione Wesley, pur ottenendo la licenza FIFA da agente solo mesi dopo la firma.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-CREMONESE

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