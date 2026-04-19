Dopo la partita tra Roma e Atalanta, si sono verificati incontri tra l’allenatore dei giallorossi e un uomo legato ai Friedkin. La discussione si è svolta nelle aree riservate dello Stadio Olimpico, lontano dal campo. La vicenda si inserisce in un momento di tensione tra le due società, con episodi che sono stati confermati da fonti ufficiali. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.

Il post-partita di Roma-Atalanta aggiunge un capitolo inquietante alla crisi diplomatica di Trigoria, spostando il baricentro della tensione dal campo alle stanze segrete dello Stadio Olimpico. Mentre i 60 mila dell’arena defluivano tra i fischi, si consumava un incontro ad alta tensione: Gian Piero Gasperini a colloquio serrato con Ed Shipley, l’uomo ombra e braccio destro dei Friedkin. Il retroscena, rivelato da Marco Juric su Manà Manà Sport, descrive un quadro di isolamento totale per il tecnico. All’incontro, infatti, non erano presenti né il d.s. Frederic Massara né il Senior Advisor Claudio Ranieri, i due dirigenti che dovrebbero fare da collante tra proprietà e area tecnica.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, giallo Gasperini: faccia a faccia con l’uomo dei Friedkin

VIA TUTTI! Il Disastro Gasperini e la Tregua Falsa dei Friedkin

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