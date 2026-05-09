Roma Gasperini verso Parma | Champions vitale per il mercato VIDEO
La Roma si appresta a disputare una partita importante contro il Parma allo stadio Ennio Tardini, nel trentaseiesimo turno di Serie A. Il tecnico Gasperini ha sottolineato come la qualificazione alla Champions League sia fondamentale anche per il mercato della prossima stagione. La sfida rappresenta un momento chiave per il club, con la squadra che si prepara a dare il massimo in vista di questo obiettivo.
La Roma si prepara a un crocevia fondamentale per la stagione nella trasferta di domani allo stadio Ennio Tardini contro il Parma, match valido per il trentaseiesimo turno di Serie A. Intervenendo oggi in conferenza stampa dalla sala stampa del centro sportivo di Trigoria, il tecnico Gian Piero Gasperini ha messo nel mirino la qualificazione in Champions League, definendola come il volano necessario per le prossime strategie di mercato. Secondo l’allenatore, la massima competizione europea garantisce risorse tali da cambiare le prospettive di manovra, sebbene abbia ricordato come esistano club capaci di operare con competenza anche senza budget faraonici.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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