Il numero uno del mondo ha iniziato il torneo con un successo senza troppe complicazioni, vincendo in due set contro un avversario austriaco in poco meno di due ore. Nella stessa giornata, un altro giocatore ha affrontato con successo una sfida importante, mentre un atleta italiano ha conquistato un risultato notevole, lasciando il segno nel suo match. La manifestazione prosegue con diverse partite in programma, attirando l’attenzione degli appassionati.

TENNIS. Sabato 10 maggio debutto senza difficoltà per il n.1 del mondo, che supera in due set l’austriaco Ofner in un’ora e 40’. «Ora c’è da alzare il livello». Avanti Flavio e il mancino, che batte in rimonta Etcheverry. Paolini fuori Due set a velocità di crociera per saggiare le condizioni del campo e il primo ostacolo è superato. È stato poco più di un allenamento l’esordio agli Internazionali d’Italia di Jannik Sinner, sabato 9 maggio. Il n.1 del mondo batte in due set (6-3 6-4) l’austriaco Sebastian Ofner in un’ora e 40’ di gioco e si regala la prima ovazione del Centrale del Foro Italico. «Mi sento soddisfatto. A questo livello tutte le partite sono difficili.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Roma, esordio sul velluto di Sinner. Cobolli va, che impresa Bellucci

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