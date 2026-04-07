Reduce dal "Sunshine Double", Jannik Sinner inizia al meglio la stagione sulla terra approdando agli ottavi del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Seconda testa di serie e bye al primo turno, il 24enne altoatesino ha sconfitto al debutto il francese Ugo Humbert per 6-3 6-0 in un’ora e 4 minuti di gioco. Per un posto nei quarti Sinner affronterà il vincente del match fra Francisco Cerundolo, numero 16 del seeding, e Tomas Machac. Ko Darderi Luciano Darderi esce subito di scena al "Rolex Monte-Carlo Masters". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner, esordio sul velluto a Montecarlo: l'azzurro lascia solo 3 game ad Humbert

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Sinner, esordio a Montecarlo contro Humbert: l’italiano vince il primo setJannik Sinner debutta oggi, martedì 7 aprile 2026, al Masters 1000 di Montecarlo affrontando il francese Ugo Humbert sul Campo Centrale nel secondo...

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Jannik Sinner inizia forte anche al Miami Open: sconfitto Dzumhur all’esordioUn esordio quasi fotocopia rispetto a quanto visto a Indian Wells, con Sinner che regola in due set Dzumhur e avanza al terzo turno Jannik Sinner non vuole saperne di rallentare, e dopo aver trionfato ... tennisitaliano.it

Tutto facile per Sinner: 6-3 6-0 al francese Humbert all’esordio a Montecarlo - facebook.com facebook

"Io come #Sinner e #Alcaraz Ragazzi, per favore...", #Fonseca non ne può più dei paragoni x.com