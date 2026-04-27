Roma chi comanda sul mercato? L’enigma del DS

A Trigoria, sede della squadra di calcio, le luci continuano a brillare fino a tarda notte, ma i corridoi sono silenziosi come raramente accadeva prima. La presenza del direttore sportivo si fa più evidente, mentre si susseguono incontri e decisioni legate alla gestione della rosa e alle strategie di mercato. La situazione rimane sotto osservazione da parte di osservatori e addetti ai lavori, mentre si attende un nuovo impulso nel settore.

A Trigoria le luci restano accese fino a tardi, ma i corridoi non sono mai stati così silenziosi. Dopo il successo di Bologna e l’uscita di scena di Claudio Ranieri, la domanda che tormenta il popolo giallorosso non riguarda più il modulo o la difesa a tre, ma l’identità dell’architetto che, dal prossimo primo luglio, dovrà maneggiare il bisturi sul corpo di una rosa da rifondare. Quindi, alla Roma, chi farà il mercato? La risposta breve è che, oggi, la Roma è una monarchia assoluta a guida tecnica. Gian Piero Gasperini non è solo l’allenatore: è il legislatore. Le sue recenti esternazioni post-gara sono state un manifesto politico più che sportivo: “Se ho responsabilità, merito credibilità”.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Notizie correlate

Roma, l’enigma del mercato: dodici volti in cerca d’animaIl calcio, in questa città che divora i suoi idoli con la stessa passione con cui li ha creati, non è mai una questione di mera contabilità.

Chi comanda sul Gargano: nomi e ruoli dei criminali che terrorizzano la 'Montagna del Sole'La mappa del potere criminale sul Gargano: gli affari sporchi, la guerra tra clan e il loro stato di salute dopo le rivelazioni dei collaboratori di...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Le prime indiscrezioni sulla salute di Mojtaba Khamenei e su chi comanda davvero in Iran; Chi comanda Bari - Clan Capriati: dai vicoli del Borgo antico all'ascesa nella mafia barese; Chi comanda in Iran? Guardie rivoluzionarie e civili divisi sul potere; ‘RADIO PENSIERI’, TRANI: I Friedkin stanno spingendo Gasp lontano dalla Roma.

L'anniversario della Liberazione a Roma è stato macchiato da un episodio di violenza che ha trasformato un momento di celebrazione in un pomeriggio di terrore. Due iscritti all’Anpi, una donna di 62 anni e un uomo di 66, sono stati bersagliati da colpi d'arma - facebook.com facebook

#Massara è ancora alla Roma ma parte già il casting dei ds: tre nomi in corsa (e un favorito) x.com