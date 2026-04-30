A Roma, il futuro di Matias Soulé resta incerto. Il giocatore, considerato un talento emergente, non ha ancora mostrato un rendimento stabile e si trova al centro di discussioni tra i dirigenti. La società sta valutando le prossime mosse, mentre il suo contratto è ancora in fase di definizione. La situazione si complica ulteriormente con le voci di possibili addii e trattative in corso.

La Roma si trova a dover gestire il paradosso di Matias Soulé, un talento che non ha ancora compiuto il salto di qualità definitivo e che oggi rappresenta una delle principali incognite nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto analizzato da Balzani sulle colonne di Leggo, i numeri stagionali del trequartista argentino descrivono un’annata quasi in fotocopia rispetto alla precedente: con 1953 minuti giocati, sei reti e cinque assist, Soulé ha ricalcato la produzione statistica del suo passato recente senza tuttavia mostrare quell’evoluzione che la piazza si aspettava. Il digiuno sotto porta, che persiste ormai dalla gara contro il Sassuolo dello scorso 10 gennaio, ha alimentato i dubbi di una dirigenza che sperava di vederlo superare agevolmente la soglia della doppia cifra.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, enigma Soulé: tra cabala europea e addio estivo

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