Roma Dybala-Soulé | l’ultimo tango dei mancini d’oro

A tre turni dalla fine del campionato, la situazione di due giocatori argentini della Roma, Paulo Dybala e Matias Soulé, si fa particolarmente delicata. Entrambi sono protagonisti nel club e il loro futuro sembra essere giunto a un momento di svolta. La loro presenza in campo e le scelte della società potrebbero influenzare le prossime settimane. La stagione sta per concludersi e le decisioni sono ormai imminenti.

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Il destino della Roma e dei suoi diamanti argentini, Paulo Dybala e Matias Soulé, si trova a un bivio decisivo a sole tre giornate dal termine del campionato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il progetto tecnico di Gian Piero Gasperini rischia di perdere i suoi pezzi pregiati in una sessione estiva che si preannuncia turbolenta. Mentre la squadra lotta per blindare gli obiettivi stagionali, la dirigenza giallorossa è costretta a fare i conti con bilanci e infermerie: da un lato la Joya, frenata da una stagione tormentata sul piano fisico, dall’altro l’ex talento del Frosinone, il cui valore di mercato lo rende l’indiziato numero uno per generare le necessarie plusvalenze.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Roma, Gasperini può sorridere! Si ricompone il tridente dei sogni: Dybala Soulé Malen per lo sprint europeoZaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami,... Rientro Soulé, test decisivo per Dybala: la Roma in attesaIl quadro degli infortuni della Roma resta al centro dell’attenzione in questa fase cruciale della stagione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Staffetta in campo tra Dybala e Soulé. La Roma può salutarli; Dybala e Soulé: il tango finale; Roma, c’è la Fiorentina: Dybala titolare con Soulé e Malen; Roma-Fiorentina, le probabili: Dybala dal via. Piccoli a rischio, l'alternativa è Gudmundsson. Staffetta in campo tra Dybala e Soulé. La Roma può salutarliStaffetta in campo tra Dybala e Soulé. La Roma può salutarli - La Gazzetta dello Sport - Per alcuni versi, sembra quasi di essere tornati a due estati fa, quando nel ritiro inglese del Sai... - Marion ... marione.net Parma-Roma | Malen, Dybala, Soulé, Pisilli, Koné e Mancini: chi gioca e chi noParma Roma - Nell'ultimo turno di campionato la Roma ha seriamente riacceso il discorso Champions League, tanto da ... fantamaster.it . @OfficialASRoma, Gasperini: “Soulé non è ancora al 100%, Dybala invece sta bene. Angelino La sua stagione è stata inaspettata per tutti" x.com