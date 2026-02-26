Il quadro degli infortuni della Roma resta al centro dell’attenzione in questa fase cruciale della stagione. L’analisi odierna focalizza l’attenzione su due nomi chiave, Paulo Dybala e Matias Soulé, entrambi alle prese con problemi fisici che richiedono protocolli mirati e controlli costanti. Le valutazioni mediche guidano la gestione del recupero e la rosa procede con cautela. Matias Soulé, esterno offensivo argentino, continua a fare i conti con una pubalgia che lo tormenta da dicembre. La situazione resta delicata e la disponibilità per i prossimi impegni è incerta. Gli aggiornamenti medici sono quotidiani, e il tecnico Gian Piero Gasperini preferisce non forzare i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rientro Soulé, test decisivo per Dybala: la Roma in attesa

Infortunati Roma: Soulé spera nel rientro, domani il test decisivo per Dybala. La prudenza dello staffCalciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia Calhanoglu Galatasaray, il vice...

Leggi anche: Roma, missione Napoli: Dybala vede il rientro, domani il test decisivo in gruppo

Temi più discussi: Roma, test vincente contro il Montespaccato: 4-0 e buone notizie per El Shaarawy; Roma-Juventus, Dybala e Soulé sfidano il dolore: test decisivi per il big match Champions; Dybala e Soulé verso il rientro; Roma caso Dybala | nuovo test al ginocchio per il rientro contro la Cremonese.

Roma, come stanno Dybala e Soulé? Le ultime da TrigoriaCome sta Paulo Dybala? Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , l'argentino spinge per tornare in campo contro la Juventus. Un match per lui sempre delicato, visto il ... fantacalcio.it

Dybala e Soulé verso il rientroRoma-Juventus, Dybala e Soulé verso il rientro: l’Olimpico aspetta il grande ballo degli ex La colonna sonora è malinconica, quasi fosse La Cumparsita, il ... tuttojuve.com

Infortunio Soulé: migliorano le condizioni del centrocampista argentino. Si punta al rientro con la #Juventus, ma si usa la massima cautela per evitare possibili ricadute. @ilmessaggero #ASRoma #SerieA #RomaJuventus x.com

«Soulé stringerà i denti per esserci contro la Juve». La Roma ha sfruttato la pausa dagli impegni europei organizzando un’amichevole a Trigoria con il Montespaccato, guidato dall’ex romanista Romondini. In panchina si è visto anche Renato Brunetta, presid - facebook.com facebook