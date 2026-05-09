Roma Darderi schiaccia Hanfmann | l’azzurro vola al terzo turno

Nel torneo di tennis a Roma, il giovane azzurro ha conquistato la qualificazione al terzo turno dopo aver battuto l’avversario in due set. Durante il match, ha saputo affrontare i momenti di pressione, mantenendo calma e determinazione. L'infortunio dell’avversario nel secondo set ha influito sulla partita, modificando gli equilibri e favorendo la sua vittoria. La partita si è conclusa con il punteggio finale di due set a zero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui