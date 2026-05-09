Roma Darderi schiaccia Hanfmann | l’azzurro vola al terzo turno
Nel torneo di tennis a Roma, il giovane azzurro ha conquistato la qualificazione al terzo turno dopo aver battuto l’avversario in due set. Durante il match, ha saputo affrontare i momenti di pressione, mantenendo calma e determinazione. L'infortunio dell’avversario nel secondo set ha influito sulla partita, modificando gli equilibri e favorendo la sua vittoria. La partita si è conclusa con il punteggio finale di due set a zero.
? Punti chiave Come ha fatto Darderi a gestire i momenti di pressione?. Perché l'infortunio di Hanfmann ha cambiato le sorti del secondo set?. Quali errori tattici hanno permesso all'azzurro di dominare il primo set?. Come potrà l'italiano superare il muro di Tommy Paul nel terzo turno?.? In Breve Hanfmann ha subito un infortunio alla gamba sinistra durante il secondo set.. Darderi ha trasformato tre opportunità di break per portarsi sul 3-2.. Il prossimo turno vedrà l'azzurro affrontare lo statunitense Tommy Paul.. Paul conduce nei precedenti diretti con due vittorie a zero.. Luciano Darderi batte Yannick Hanfmann con 6-4 6-2 al Masters 1000 di Roma, conquistando così il terzo turno del torneo dopo un esordio convincente.🔗 Leggi su Ameve.eu
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