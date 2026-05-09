Luciano Darderi ha ottenuto una vittoria in due set contro Yannick Hanfmann, avanzando così al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026 di Roma. Nel suo debutto nel torneo, il tennista ha affrontato e superato l’avversario senza perdere un set. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso a Darderi di proseguire la competizione. L'incontro si è svolto sulla terra battuta del Foro Italico.

Vince e convince Luciano Darderi nel suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026 di Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico, l’italo-argentino, numero 20 del ranking mondiale, ha avuto vita relativamente facile contro il tedesco Yannick Hanfmann, numero 59 ATP, battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 31 minuti di gioco. Una prestazione solida e autoritaria per Darderi, bravo a leggere perfettamente il match, imponendo il proprio ritmo da fondo campo e piegando progressivamente la resistenza dell’avversario. Grazie a questo successo, l’azzurro accede al terzo turno, dove lo attenderà l’americano Tommy Paul: un incrocio tutt’altro che semplice.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi liquida in due set Yannick Hanfmann e approda al terzo turno di Roma

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