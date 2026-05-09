LIVE Darderi-Hanfmann 6-4 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro comodamente al 3° turno

Nella giornata di oggi si è disputato il match tra Darderi e Hanfmann nel torneo ATP di Roma 2026, con l'azzurro che ha conquistato la qualificazione al terzo turno. La partita si è conclusa con un duplice 6-4 a favore di Darderi. La diretta ha seguito passo passo l'incontro, che si è svolto senza interruzioni, fino alla conclusione. Si chiude così la cronaca di questa prima fase del torneo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’esordio vincente di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Roma 2026, una buona notte sportiva! 00:11 Al prossimo turno ci sarà Tommy Paul per l’italo argentino al 3° turno, partita tutt’altro che chiusa anche se il palmarès propende dalla parte dell’USA. 00:09 Esordio davvero molto solido di Luciano Darderi, che ha concesso una sola palla break in totale al rivale, che ha accusato sin da subito problemi di stomaco e anche alla coscia sinistra. Era importante non farlo mai entrare in partita, e così è stato. DARDERI b. Hanfmann 6-4, 6-4! ACE! 40-15 Prima vincente e due palle match! 30-15 Doppio fallo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro comodamente al 3° turno ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:28 Partita che è stata finale ATP in quel di Buenos Aires in questa stagione, con la vittoria di Darderi... LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, 5-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: c’è il break dell’azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Parte prima e recupera in modo vincente la smorzata Hanfmann. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: c’è il break dell’azzurro!; Live Yannick Hanfmann - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Hanfmann-Darderi: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Darderi-Hanfmann oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro comodamente al 3° turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ACE! 40-15 Prima vincente e due palle match! 30-15 Doppio fallo. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio e comodo ... oasport.it IBI 2026 – Luciano Darderi stacca il pass per il terzo turno: sconfitto Hanfmann all’esordioDarderi non si è fatto distrarre dal problema fisico patito dal tedesco e ha condotto la nave in porto, raggiungendo il terzo turno degli Internazionali d’Italia Luciano Darderi non tradisce le aspett ... tennisitaliano.it Ottimo esordio per Luciano DARDERI. Sulla BNP Arena batte per la 5^ volta su 5 confronti diretti Yannick Hanfmann. Si chiude alla grande una lunga e positiva giornata per l'Italia. Per Darderi adesso Tommy Paul! x.com ATP 1000 Madrid R1: Y. Hanfmann batte M. Giron: 6-4, 6-7 (3), 7-5. reddit