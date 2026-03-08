Tra pochi giorni gli italiani saranno chiamati a votare su una riforma costituzionale della giustizia proposta dal ministro Nordio. Il referendum riguarda una modifica delle norme che regolano il sistema giudiziario, con un focus su aspetti legati all’indipendenza delle istituzioni e alla tutela dei diritti. Le donne per il No si oppongono a questa riforma, sostenendo l’importanza di una giustizia autonoma e imparziale.

Fra pochi giorni saremo chiamati e chiamate a esprimerci, con un referendum, sulla riforma costituzionale della giustizia promossa dal ministro Nordio. Nei fatti il voto riguarda le modifiche dell’ordinamento giudiziario e le ripercussioni che ne deriverebbero sull’indipendenza dei giudici. Il referendum si è reso necessario perché la riforma è stata approvata in Parlamento senza la maggioranza qualificata e, in questi casi, la Costituzione prevede, come garanzia democratica, che si consultino i cittadini e le cittadine. E ancor di più in questo caso dove, cosa mai successa prima, una riforma, che prevede la modifica di ben sette articoli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Donne per il No: perché una giustizia indipendente è essenziale per la tutela dei diritti

