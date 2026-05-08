Giornata dell' Europa 2026 grande evento alla Terrazza del Pincio a Roma

In occasione della Giornata dell'Europa 2026, si è tenuto un evento presso la Terrazza del Pincio a Roma. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, con attività e iniziative dedicate alla celebrazione dell'unità europea. La giornata si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di diversi ospiti e organizzatori. L’evento ha avuto come obiettivo la promozione della cooperazione tra i paesi membri.

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Roma, 8 mag. (Adnkronos) - In occasione della Giornata dell'Europa 2026, la rappresentanza della Commissione europea in Italia e l'Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia organizzano una serie di appuntamenti a Roma e lungo la penisola per avvicinare i cittadini, e in particolare i giovani, alle opportunità che l'Europa offre e per coinvolgerli nella partecipazione democratica. Sabato 9 maggio, data simbolo dell'integrazione europea, la Terrazza del Pincio a Villa Borghese, dalle ore 11 alle ore 19.30, ospiterà un grande evento pubblico aperto a tutte e tutti, per vivere insieme una giornata in pieno spirito europeo, con attività informative, interattive e di intrattenimento.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornata dell'Europa 2026, grande evento alla Terrazza del Pincio a Roma Notizie correlate Leggi anche: Il liceo Vallone protagonista alla Giornata dell’Europa 2026: a Roma per l’evento “Luci d’Europa” Giornata dell’Europa 2026: festa al PincioCosa: Una grande manifestazione ricca di incontri, dibattiti, scienza e musica per celebrare i valori dell’Unione Europea e le opportunità dedicate... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: #EuropeDay - Rappresentanza in Italia; Giornata dell'Europa 2026: invito al Villaggio europeo della Terrazza del Pincio; Sito Istituzionale | Festa dell'Europa, gli eventi in programma a Roma; Migliaia di giovani con Metsola al Campidoglio: la Giornata dell’Europa a Roma. Giornata dell'Europa 2026, grande evento alla Terrazza del Pincio a RomaRoma, 8 mag. (Adnkronos) - In occasione della Giornata dell'Europa 2026, la rappresentanza della Commissione europea in Italia e l'Ufficio di ... iltempo.it Giornata dell'Europa il 9 maggio, programma ed eventi a RomaPer l'occasione la Terrazza del Pincio di Roma si trasforma in un grande spazio pubblico dedicato ai valori e alle opportunità dell’Unione europea. L’evento, articolato tra dialoghi istituzionali, ... tg24.sky.it Sabato 9 Maggio alle ore 11:00, nella splendida cornice della Terrazza del Pincio a Roma, apriremo con la musica la Giornata dell’Europa 2026! Ad accompagnare questa giornata speciale ci saranno l’esibizione della Banda dell’Esercito, ospit - facebook.com facebook