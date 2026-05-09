Roma blocchi in centro stasera | musica al Colosseo e cantieri in Salaria

Stasera nel centro di Roma sono previsti blocchi stradali in occasione di un evento musicale al Colosseo, con la chiusura di alcune vie circostanti. Nella zona, inoltre, sono in corso lavori di cantiere in Salaria. Le autorità hanno comunicato le strade interessate dalle chiusure e le modifiche temporanee ai percorsi dei mezzi pubblici previste per domani mattina. I dettagli riguardano le vie coinvolte e le deviazioni programmate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Quali strade saranno chiuse stasera per l'evento al Colosseo?. Come cambieranno i percorsi dei mezzi pubblici domani mattina?. Quali date segnare in agenda per i blocchi in via Salaria?. Dove si svolgerà il punto di ritrovo per la passeggiata sportiva?.? In Breve Via Salaria chiusa tra Piazza di Priscilla e via di Ponte Salario il 9 maggio.. Blocchi totali in via Salaria previsti per il 16, 20 e 30 maggio 2026.. Manifestazione Risponde Cure al Circo Massimo con corse da 5 e 10 km domani.. Passeggiata sportiva domenica 10 maggio con partenza ore 10:00 da via Petroselli.. Il traffico romano subisce oggi, sabato 9 maggio 2026, restrizioni importanti tra le ore 19:00 e le 21:30 in centro per un evento musicale al Parco Archeologico del Colosseo che vedrà la partecipazione di circa 350 ospiti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, blocchi in centro stasera: musica al Colosseo e cantieri in Salaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Traffico e cantieri stasera: blocchi su A24, Roma-Napoli e Fiumicino? Cosa sapere Cantieri notturni su A24, Roma-Napoli e Roma-Fiumicino dalle 22 di giovedì 23 aprile. Caos a Roma: blocchi su Flaminia e Salaria tra incidenti e protesteLa mobilità capitolina affronta una mattinata di complicazioni su più fronti, con rallentamenti che colpiscono arterie strategiche come la via...