Oggi si svolge al Foro Italico la partita tra il tennista italiano e il suo avversario straniero nell'ambito del torneo ATP di Roma. La sfida è in corso e i tifosi possono seguirla in diretta tramite aggiornamenti online. La partita rappresenta uno degli incontri principali di questa giornata, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Tanta attesa per vedere come si svilupperà il match sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e l’austriaco Sebastian Ofner, valido per il secondo turno dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento sulla superfice del Rolland Garros di Parigi. L’azzurro vuole continuare a vincere, puntando anche al Golden Master: status che ottiene solo chi riesce a conquistare tutti i 9 tornei 1000, l’unico a riuscirsi è stato Novak Djokovic che ha chiuso il percorso nel 2018 con Cincinnati. L’azzurro torna a giocare un torneo casalingo dopo aver riscritto la storia del tennis mondiale visto che è l’unico giocatore della storia di questo sport a riuscire a vincere ben cinque Masters 1000 di fila (Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il Foro accoglie il suo imperatore

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