A Roma nel 2027, i rappresentanti di Noi Moderati hanno affermato che la scelta del candidato sindaco deve essere condivisa da tutta la coalizione. Si discute su chi avrà il ruolo decisivo nel decidere il nome che sfiderà il sindaco uscente, Gualtieri. Nel frattempo, alcuni esponenti del centrodestra hanno espresso preoccupazione riguardo alla possibilità che Noi Moderati possano rompere l’unità della coalizione.

?? Punti chiave Chi deciderà davvero il nome del candidato per battere Gualtieri? Perché Noi Moderati minaccia di rompere la coalizione del centrodestra? Come influirà la decisione di Giorgia Meloni sulla sfida capitolina? Quali sono i rischi di un candidato scelto nei salotti chiusi??? In Breve Incontro al Rome Marriott Park Hotel con Maurizio Lupi e Valerio Gentili. Scadenza marzo 2026 per il nome superata senza indicazione di un profilo. Antonio Maria Rinaldi della Lega è l'unica proposta .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma 2027, Noi Moderati: ‘Il candidato deve essere una scelta corale

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