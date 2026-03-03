Elezioni Pierazzi M5S | Noi determinanti nella scelta di Ceccarelli come candidato a sindaco

Il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle afferma che il suo partito ha avuto un ruolo decisivo nella formazione della coalizione e nella scelta del candidato a sindaco. In una nota, Pierazzi evidenzia che il Movimento 5 Stelle è stato una componente chiave in queste decisioni politiche. La dichiarazione viene rilasciata nel contesto delle recenti elezioni comunali.

"Siamo stati una parte determinante nella costruzione della coalizione e nella scelta del candidato sindaco", così Tommaso Pierazzi, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, sottolinea con una nota il peso avuto nella determinazione del candidato a sindaco. "Abbiamo contribuito in maniera. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Pierazzi (M5S): Siamo stati una parte determinante nella costruzione della coalizione e nella scelta del candidato sindacoArezzo, 3 marzo 2026 – Pierazzi (M5S): Siamo stati una parte determinante nella costruzione della coalizione e nella scelta del candidato sindaco. Arezzo, elezioni comunali: Vincenzo Ceccarelli candidato sindaco del centrosinistraAREZZO – Vincenzo Ceccarelli è il candidato sindaco per il Comune di Arezzo della coalizione di centro sinistra.