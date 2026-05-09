A Roma, nel torneo del 2026, Jannik Sinner ha iniziato la sua partecipazione affrontando Sebastian Ofner. Come previsto, l’incontro si è svolto senza intoppi, confermando la sua forma e la preparazione in vista della competizione. Il match ha visto il tennista italiano imporsi con sicurezza, dando un buon segnale in vista delle prossime sfide.

Come previsto, Jannik Sinner ha trovato in Sebastian Ofner l’avversario ideale per il suo ingresso nel torneo. Prestazione solida e segnali molto positivi per il numero uno azzurro. Grande giornata per il tennis italiano maschile: diventano ben 6 gli italiani qualificati al terzo turno, grazie anche ai successi di Flavio Cobolli e Mattia Bellucci. Nel femminile, invece, altra pesante battuta d’arresto per Jasmine Paolini. Ne parlano in diretta: • Dario Puppo • Massimiliano Ambesi • Guido Monaco Appuntamento alle 21:00 con TennisMania sul canale YouTube di OA Sport Scrivete in chat domande e commenti. Iscriviti al canale e attiva la campanella per tutte le dirette e gli approfondimenti sul tennis italiano e internazionale.🔗 Leggi su Oasport.it

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Roma 2026 p. 3: Perfetto esordio di Sinner!

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! Nessun problema all'esordio a Roma per Jannik Sinner che accede ai sedicesimi battendo Ofner in due set (6-3, 6-4). L'italiano affronterà il vincente di Popyrin-Mensik #Tuttosport #Sinner x.com

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