Sinner travolge Svrcina a Indian Wells | esordio perfetto e doppio 6-1 in poco più di un’ora

Al Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner ha affrontato Dalibor Svrcina nel suo primo match dopo il ritiro e ha vinto con un punteggio di 6-1, 6-1 in poco più di un’ora. L’italiano ha dominato il confronto, offrendo un’ottima prestazione e chiudendo la partita senza troppi problemi. La sfida si è svolta sul campo principale del torneo statunitense.

Al Masters 1000 di Indian Wells il rientro in campo di Jannik Sinner si è concluso con un successo netto: l’azzurro ha battuto il ceco Dalibor Svrcina con un doppio 6-1 in poco più di un’ora. Un esordio senza passaggi a vuoto, gestito dall’inizio alla fine, che ha evidenziato una condizione solida dopo la pausa successiva al torneo di Doha. Sinner, testa di serie numero due del tabellone californiano, è entrato direttamente al secondo turno grazie al bye. Di fronte aveva un giocatore proveniente dalle qualificazioni, numero 109 del ranking ATP, alla prima partita nel circuito maggiore contro un avversario top ten. Fin dai primi game Sinner ha imposto un ritmo elevato, con una gestione aggressiva degli scambi e traiettorie profonde che hanno ridotto i tempi di reazione di Svrcina. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sinner travolge Svrcina a Indian Wells: esordio perfetto e doppio 6-1 in poco più di un’ora Leggi anche: Esordio feroce per Jannik Sinner a Indian Wells: solo 2 game concessi a Dalibor Svrcina Leggi anche: LIVE Sinner-Svrcina 6-1 6-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: comodo esordio in 65 minuti Contenuti utili per approfondire Indian Wells. Temi più discussi: Sinner travolge Svrcina, inizia al meglio il cammino ad Indian Wells: chi affronta al terzo turno; Sinner show a Indian Wells: Svrcina ko 6-1 6-1; Sinner-Svrcina a Indian Wells, il risultato: 6-1, 6-1. Tutto facile per Jannik al debutto: Mi mancava questo torneo; Indian Wells, Musetti torna dopo oltre un mese e viene subito eliminato. Sinner travolge Svrcina, inizia al meglio il cammino ad Indian Wells: chi affronta al terzo turnoIl campione azzurro domina il suo match d'esordio nel primo Masters 1000 della stagione e si libera del ceco con un doppio 6-1 in 62 minuti di gioco ... tuttosport.com Sinner travolge Svrcina a Indian Wells: esordio perfetto e doppio 6-1 in poco più di un’oraIl ritorno in campo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells non lascia spazio a dubbi: l’azzurro domina il ceco Dalibor Svrcina e inaugura il suo ... thesocialpost.it Esordio facile per Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo sul cemento della California l'azzurro liquida 6-1 6-1 il ceco Svrcina. Prossimo avversario il canadese Shapovalov. #ANSA - facebook.com facebook Esordio facile per Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo sul cemento della California l'azzurro liquida 6-1 6-1 il ceco Svrcina. Prossimo avversario il canadese Shapovalov. #ANSA x.com