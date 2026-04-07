Sinner domina Humbert e vola agli ottavi | esordio perfetto a Montecarlo

Da sportface.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista italiano, numero due del ranking mondiale, ha conquistato con facilità il primo turno del torneo Masters 1000 di Montecarlo battendo il suo avversario francese con i punteggi di 6-3 e 6-0 in poco più di un'ora. Con questa vittoria, ha raggiunto gli ottavi di finale, proseguendo così il suo percorso nel torneo.

Il numero 2 del mondo supera il francese 6-3 6-0 in poco più di un’ora e vola agli ottavi del Masters 1000. Attende il vincente tra Cerundolo e Machac. Esordio senza problemi per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro conquista l’accesso agli ottavi di finale superando nettamente il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-0 in 64 minuti di gioco. Prestazione solida e autoritaria per il numero 2 del mondo, che dopo una fase iniziale di studio prende il controllo del match e non concede più spazio al mancino transalpino. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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