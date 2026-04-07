Sinner domina Humbert e vola agli ottavi | esordio perfetto a Montecarlo

Il tennista italiano, numero due del ranking mondiale, ha conquistato con facilità il primo turno del torneo Masters 1000 di Montecarlo battendo il suo avversario francese con i punteggi di 6-3 e 6-0 in poco più di un'ora. Con questa vittoria, ha raggiunto gli ottavi di finale, proseguendo così il suo percorso nel torneo.

Il numero 2 del mondo supera il francese 6-3 6-0 in poco più di un’ora e vola agli ottavi del Masters 1000. Attende il vincente tra Cerundolo e Machac. Esordio senza problemi per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro conquista l’accesso agli ottavi di finale superando nettamente il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-0 in 64 minuti di gioco. Prestazione solida e autoritaria per il numero 2 del mondo, che dopo una fase iniziale di studio prende il controllo del match e non concede più spazio al mancino transalpino. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: ATP Miami, Sinner domina Moutet in due set e vola agli ottavi Sinner, esordio a Montecarlo contro Humbert: l’italiano vince il primo setJannik Sinner debutta oggi, martedì 7 aprile 2026, al Masters 1000 di Montecarlo affrontando il francese Ugo Humbert sul Campo Centrale nel secondo... Argomenti più discussi: Segui tutti gli aggiornamenti del tennis mondiale; Sinner domina lo scambio: Zverev non può nulla! VIDEO; Humbert domina su Kouame; Sinner racconta Sinner: le risposte alle curiosità dei tifosi. Sinner domina anche su terra, a Humbert concessi solo 3 game. Darderi subito koDominio totale di Sinner che lascia le briciole agli avversari. Periodo no invece per l’italo-argentino che cede al suo primo match. Cambia la superficie ma non i risultati e Jannik Sinner continua il ... tennisitaliano.it Ragazzi ma lo state vedendo anche voi Sinner sta facendo qualcosa di ASSURDO. Non perde un set… domina tutti senza paura. Sembra davvero un altro livello. Ma secondo voi… chi può fermarlo così Io sinceramente non vedo nessuno Ho fatt - facebook.com facebook Nel punto di Corrado Barazzutti l’analisi su Sinner, che domina Indian Wells e Miami rilanciandosi nella corsa al numero 1, con Alcaraz in difficoltà, tra segnali tecnici e fragilità mentale. Poi uno sguardo alla stagione della terra battuta. x.com