Roma 1996 | la Juventus di Lippi piega l’Ajax ai rigori

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1996 a Roma, la Juventus di Lippi ha battuto l’Ajax ai rigori in una partita valida per le semifinali di Champions League. Durante la fase decisiva, si è scelto di far calciare il rigore decisivo a un giocatore diverso da Del Piero, senza specificare chi. La difesa bianconera ha neutralizzato gli attacchi dell’Ajax, impedendo loro di segnare nei tempi regolamentari e nei supplementari. La partita si è conclusa con la vittoria ai rigori per la squadra italiana.

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? Punti chiave Chi scelse di calciare il rigore decisivo al posto di Del Piero?. Come fece la difesa bianconera a neutralizzare il gioco dell'Ajax?. Perché quella vittoria del 1996 è diventata un limite psicologico?. Quali sconfitte europee hanno alimentato il digiuno della Juventus?.? In Breve Ravanelli segna al 12esimo minuto, poi Litmanen pareggia per l'Ajax.. Peruzzi para i rigori di Davids e Silooy durante la lotteria.. Jugovic batte il rigore decisivo contro il portiere Van der Sar.. Trent'anni di assenza europea dopo il successo di Lippi a Roma.. Il 22 maggio 1996 a Roma la Juventus di Marcello Lippi sottomise l’Ajax di Louis van Gaal ai calci di rigore, conquistando la Champions League dopo un pareggio nel tempo regolamentare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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