Roma 1996 | la Juventus di Lippi piega l’Ajax ai rigori

Nel 1996 a Roma, la Juventus di Lippi ha battuto l’Ajax ai rigori in una partita valida per le semifinali di Champions League. Durante la fase decisiva, si è scelto di far calciare il rigore decisivo a un giocatore diverso da Del Piero, senza specificare chi. La difesa bianconera ha neutralizzato gli attacchi dell’Ajax, impedendo loro di segnare nei tempi regolamentari e nei supplementari. La partita si è conclusa con la vittoria ai rigori per la squadra italiana.

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