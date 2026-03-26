Pessotto ritorna sulla finale contro l’Ajax | Rigore? Non pensavo a nulla L’ho calciato forte Lippi prima della partita ci aveva detto una cosa

Durante un podcast, un ex giocatore ha ripercorso la finale di Roma contro l’Ajax, concentrandosi sul rigore calciato durante la partita. Ha spiegato di averlo tirato forte senza pensare troppo, e ha ricordato che prima della partita l’allenatore aveva dato indicazioni specifiche. La discussione si è focalizzata sui dettagli di quell’episodio durante la sfida.

Pessotto nel live podcast di Tuttosport è ritornato sulla finale di Roma contro l’Ajax svelando i retroscena sul rigore che ha calciato. I dettagli. L’atmosfera da Edit a Torino è elettrica, carica di quella nostalgia vibrante che solo i grandi successi sanno alimentare. Tra i volti noti in prima fila spiccano il presidente Gianluca Ferrero e Giorgio Chiellini, ma i riflettori del quarto appuntamento con il live podcast di Tuttosport, «L’indimenticabile 1996», sono tutti per un protagonista assoluto di quella notte di trent’anni fa: Gianluca Pessotto. Oggi ricopre il ruolo di Football Teams Staff Coordination Manager della Juventus, ma per il popolo bianconero Pessotto rimarrà per sempre l’uomo di ghiaccio che si incamminò verso il dischetto nella finale di Roma contro l’Ajax. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pessotto ritorna sulla finale contro l’Ajax: «Rigore? Non pensavo a nulla L’ho calciato forte. Lippi prima della partita ci aveva detto una cosa» Articoli correlati Koopmeiners suona la carica prima di Juve Galatasaray: «Dobbiamo partire forte e fare 3 gol, in passato Spalletti mi aveva detto una cosa»Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Calcio serie C, il Perugia tenta l'ennesimo scatto salvezza. Tedesco: "Ecco cosa ho detto ai ragazzi prima della partita"Dopo alcuni tentativi falliti e riusciti a metà la sensazione è che questa volta possa essere davvero quella buona.