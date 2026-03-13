Roma | 5 km tra Fori e Circo Massimo anche i cani corrono

A Roma, il prossimo sabato 21 marzo, si terrà una corsa di 5 chilometri tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, aperta a tutti i cittadini. L’evento prevede la partecipazione di persone e cani, che potranno correre insieme lungo il percorso. La manifestazione mira a coinvolgere la comunità locale in un momento di sport e socializzazione all’aperto.

La Capitale accoglierà nel prossimo sabato 21 marzo una manifestazione sportiva aperta a tutta la cittadinanza, dove la corsa di 5 chilometri si trasformerà in un appuntamento sociale inclusivo. L’evento, denominato Acea Water Fun Run – Saturday 5k, parte dai Fori Imperiali e termina al Circo Massimo, permettendo a famiglie e animali domestici di partecipare insieme. Non si tratta di una semplice gara competitiva, ma di un momento di aggregazione che unisce sport e solidarietà. La partecipazione richiede il versamento di una quota di 15 euro, cifra che garantisce l’accesso alla t-shirt Joma ricordo, alla medaglia premio e alla Gym Bag con prodotti degli sponsor. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: 5 km tra Fori e Circo Massimo, anche i cani corrono Articoli correlati Roma corre tra i Fori: 5 km, 15 euro e cani al Circo MassimoIl 21 marzo 2026, la città di Roma si prepara a ospitare l’Acea Water Fun Run – Saturday 5k, un evento sportivo che vedrà migliaia di partecipanti... Roma in corsa: il 21 marzo la 5 km tra storia, sport e solidarietà per tutti, anche con i cani.Roma si prepara ad accogliere un evento che unisce la passione per la corsa, la scoperta della città e l’impegno sociale: l’Acea Water Fun Run –... Una selezione di notizie su Circo Massimo Discussioni sull' argomento La giornata perfetta esiste: il 21 marzo torna la celebre 5km romana; Volontari Fun Village – Circo Massimo; Acea Water Fun Run - Saturday 5k, la corsa che accende la Capitale prima della grande maratona; Cisalfa Sport main sponsor di Acea Run Rome The Marathon 2026. Tra il Circo Massimo e il Palatino rinasce una vigna dell’antica RomaNon si tornerà al paesaggio descritto da Stendhal all’inizio dell’Ottocento, con le vigne che coprono le rovine di Roma, ma un elemento di continuità plurimillenaria è tornato ad affiorare sulle ... huffingtonpost.it Riccardo Cocciante aggiunge 3 speciali date al tour "Io... Riccardo Cocciante!" 6 luglio 2026 | Roma, Circo Massimo 19 settembre 2026 | Milano, Unipol Forum 27 settembre 2026 | Verona, Arena Biglietti in vendita dalle ore 13.00 di domani giovedì - facebook.com facebook Quest’estate l’Opera si sposta al Circo Massimo: “Aida”, “Romeo e Giulietta” con la coreografia di John Cranko, “Il gladiatore” di Scott in concerto, “Carmina Burana”, Roberto Bolle and Friends… scopri qui il cartellone: operaroma.it/news/il-teatro… x.com