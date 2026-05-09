Bello, giocatore del Robur, si prepara a scendere in campo contro il Lungobisenzio, con la maglia numero 93, lo stesso numero indossato nella sua esperienza a Matera. Dopo aver interrotto la serie di partite in Basilicata, si trova a circa 930 chilometri da casa, in provincia di Alessandria. La sfida si svolge in un ambiente caldo, ma il calciatore ha affermato di non aver paura.

Ha scelto il numero 93, che aveva anche a Matera, per riprendere il cammino iniziato in Basilicata e interrotto a Chioggia: 930 i km che lo separavano da casa, in provincia di Alessandria. Numero fortunato, missione compiuta: a Siena, dove è arrivato a dicembre, peraltro nel momento più delicato della stagione, Bryan Bello (nella foto) si è rimesso in gioco. Ha giocato con continuità, ha inanellato ottime prestazioni, da under 2006. In scadenza di contratto, adesso pensa solo al campo, a vincere i play-off. Il 93 le ha portato bene." "A inizio anno non ce l’avevo e vuoi o non vuoi (alla Union Clodiense ndr) è stata una parentesi che ha rallentato il mio percorso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur: Bello sfida il Lungobisenzio: "Ambiente caldo? Nessuna paura"

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