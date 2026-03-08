Giardini Principessa Jolanda ripuliti | rifiuti rimossi per un ambiente più bello e sano

I Giardini Principessa Jolanda sono stati recentemente ripuliti, con rifiuti rimossi dall’area pubblica. L’intervento ha coinvolto la raccolta e lo smaltimento di materiali abbandonati, contribuendo a migliorare l’aspetto estetico e l’uso dello spazio verde. La riqualificazione mira a rendere i giardini più accoglienti e più in linea con le esigenze della comunità.

Napoli, 6 marzo 2026 – Recentemente, sono terminate le operazioni di pulizia e bonifica delle grotte all'interno dei Giardini Principessa Jolanda, un'importante area verde che collega la parte bassa di Capodimonte a quella alta, adiacente al Real Bosco. Questa iniziativa è stata attuata per garantire un ambiente più decoroso e fruibile, rispondendo così all'esigenza di riqualificazione della zona. A seguito di segnalazioni relative alla presenza di persone senza fissa dimora nell'area, le autorità locali hanno attivato i servizi sociali per assistere gli individui coinvolti.