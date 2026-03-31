La squadra si prepara per il derby contro il Grosseto e durante la conferenza stampa il tecnico ha affermato che la squadra non ha timori. La formazione si allena regolarmente e si concentra sulla partita prevista per il fine settimana. L’allenatore ha anche commentato la determinazione del gruppo, senza rilasciare dichiarazioni su eventuali strategia o formazione titolare.

‘Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto’. Non se la prenda Sayf, se prendiamo a prestito il ritornello del suo successo sanremese. Ma questa Robur sì, ci piace tanto. Perché vince, certo (sette successi e un pareggio, sull’ostico campo del Prato, lo score delle ultime otto giornate), ma soprattutto perché entusiasma, perché non molla mai, perché ci mette il cuore sempre e soprattutto nella difficoltà. Non ha mollato, la Robur, a Tavarnelle Val di Pesa: il timore che la partita potesse rivelarsi la classica buccia di banana si è dissolto nel primo tempo, grazie alle reti di un sempre più straripante Lipari, alla nona rete stagionale, e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur verso il derby con Grosseto: "Non abbiamo paura di nessuno"

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