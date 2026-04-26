Torna il Ventotene Europa Festival L' appuntamento

Torna il Ventotene Europa Festival, giunto alla sua decima edizione. L’evento si concentrerà su temi come la difesa della libertà di stampa, il federalismo europeo e la creazione di un’Unione Europea più politica. L’iniziativa si svolge sull’isola di Ventotene, luogo simbolo della storia europea, e vedrà la partecipazione di esperti, studiosi e rappresentanti istituzionali. L’obiettivo è affrontare questioni chiave per il futuro dell’Europa.

La difesa della libertà di stampa, il tema del federalismo europeo e la costruzione di un’Unione Europea realmente politica – ancora oggi incompleta – saranno al centro della decima edizione del Ventotene Europa Festival. L’iniziativa, promossa dall’associazione La Nuova Europa, coinvolge da.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Torna l'appuntamento con il Festival del carciofo di CupelloSi chiama Cynara l'ormai tradizionale festival del carciofo di Cupello, in programma da venerdì 24 a domenica 3 maggio 2026. Il Fanoja Festival torna a Vieste con la 14ª edizione: appuntamento il 20 e 21 marzo 2026Il Fanoja Festival torna a Vieste con la 14ª edizione: appuntamento il 20 e 21 marzo 2026La città di Vieste si prepara ad accogliere la 14ª edizione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ventotene, torna il laboratorio sull’Europa: quattro giorni di confronto tra giovani e istituzioni; Decima edizione del Ventotene Europa Festival, tra gli ospiti Picierno e Cipollone; Foto: Decima edizione del Ventotene Europa Festival, tra gli ospiti Picierno e Cipollone; Decima edizione del Ventotene Europa Festival, tra gli ospiti Picierno e Cipollone Archivi. Ventotene Europa Festival: decima edizione con Picierno e dibattitiDal 10 al 12 maggio 2026, l'isola di Ventotene ospiterà la decima edizione del Ventotene Europa Festival. Questa rassegna culturale e politica, promossa dall'Associazione La Nuova Europa con il patroc ... it.blastingnews.com Decima edizione del Ventotene Europa Festival, tra gli ospiti Picierno e Cipollone(ANSA) - ROMA, 24 APR - Tutela della libertà di stampa, federalismo europeo e quell'Unione Europea politica, grande incompiuta: sono i temi principali che saranno affrontati nella decima edizione de ... msn.com VENTOTENE (LT) - Tutela della libertà di stampa, federalismo europeo e quell'Unione Europea "politica", grande incompiuta: sono i temi principali che saranno affrontati nella decima edizione del Ventotene Europa Festival. #VentoteneEuropaFestival - facebook.com facebook Decima edizione del Ventotene Europa Festival, tra gli ospiti Picierno e Cipollone. Dall'8 all'11 maggio la Spring School of Europe dedicata ai ragazzi #ANSA x.com