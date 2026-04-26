Torna il Ventotene Europa Festival L' appuntamento

Da latinatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il Ventotene Europa Festival, giunto alla sua decima edizione. L’evento si concentrerà su temi come la difesa della libertà di stampa, il federalismo europeo e la creazione di un’Unione Europea più politica. L’iniziativa si svolge sull’isola di Ventotene, luogo simbolo della storia europea, e vedrà la partecipazione di esperti, studiosi e rappresentanti istituzionali. L’obiettivo è affrontare questioni chiave per il futuro dell’Europa.

La difesa della libertà di stampa, il tema del federalismo europeo e la costruzione di un’Unione Europea realmente politica – ancora oggi incompleta – saranno al centro della decima edizione del Ventotene Europa Festival. L’iniziativa, promossa dall’associazione La Nuova Europa, coinvolge da.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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