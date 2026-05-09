Robbie Williams ha raccontato di aver perso mezzo dente mentre si lavava i denti, una disavventura che ha condiviso sui social. L’incidente, descritto come paradossale e abbastanza banale, ha colpito il cantante britannico, che ha commentato la situazione con un tono ironico, paragonandosi a personaggi di film comici. La vicenda ha suscitato reazioni tra i suoi follower, che hanno commentato con sorpresa e simpatia.

Ci sono disavventure che possono capitare a chiunque, anche alle superstar del pop britannico. Robbie Williams ha condiviso con i suoi fan su Instagram una vicenda tanto banale quanto paradossale: si è rotto mezzo dente semplicemente lavandoseli con lo spazzolino. Una situazione che suona quasi impossibile, eppure è esattamente ciò che è accaduto al cantante di Angels, a soli dodici mesi da un costoso e completo rifacimento del sorriso. La scoperta è avvenuta in modo del tutto casuale, con Williams che ha raccontato ogni dettaglio con quella dose massiccia di autoironia che lo contraddistingue da sempre. “ Ieri sera mi sono lavato i denti. Tornando a letto, la mia lingua stava esplorando qualcosa di nuovo, una nuova fessura, un nuovo angolino “, ha scritto nel post.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Robbie Williams perde mezzo dente in un incidente assurdo: “Sembravo Scemo & più Scemo”

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“Sembro scemo e più scemo. Mi sono lavato i denti, poi la mia lingua stava esplorando qualcosa di nuovo… una nuova fessura, un nuovo angolino”: Robbie Williams perde mezzo denteSi può rompere un dente semplicemente lavandoseli con lo spazzolino? Si direbbe di no, eppure è esattamente ciò che è successo a Robbie Williams.

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Panoramica sull’argomento

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